Kayseri'de iş yerinde kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi
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Kayseri'de iş yerinde kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi

01.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:00
Kayseri'de iş yerinde kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi

Kayseri'de bir iş yerinde kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ve anason kiti ele geçirildi.

Kayseri'de bir iş yerinde kaçak alkol üretiminde kullanılan etil alkol ve anason kiti ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda E.A'ya ait işletmede arama yapıldı.

Aramada, kaçak alkol üretiminde kullanılan 17 adet 1 litrelik etil alkol ve 48 adet anason kiti ele geçirildi.

E.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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