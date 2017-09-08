Kayseri'de İş Yeri Yangını

Kayseri'de ikinci el eşya satan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci el eşya satılan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin yükseldiğini gören iş yeri sahibi ve vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de üç katlı binayı saran yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Olay sırasında kimsenin bulunmadığı bina, kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.