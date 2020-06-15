Kayseri'de iş yeri ve araçtan hırsızlığa 4 gözaltı
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Kayseri'de iş yeri ve araçtan hırsızlığa 4 gözaltı

Kayseri'de iş yeri ve araçtan hırsızlığa 4 gözaltıKAYSERİ'de, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptıkarı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

15.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:53

Kayseri'de iş yeri ve araçtan hırsızlığa 4 gözaltı

KAYSERİ'de, iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptıkarı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı iş yerinden 20 bin TL değerinde tütün çalındığı ve Osmanlı Mahallesi'nde park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Polis, iş yerlerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Şüphelilerin kaldıkları evlere düzenlenen baskında, Abdulcebbar T.(22), Ferhat D. (34), Serkan D.(29) ve Gökhan E.(23)' yi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, çalınan malzemelerin bir kısmı, şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)

Kayseri'de iş yeri ve araçtan hırsızlığa 4 gözaltı

Kaynak: DHA

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