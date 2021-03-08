Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

08.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:25

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de 3 katlı iş merkezinin son katında çıkan yangında binada hasar oluştu.

Kayseri'de 3 katlı iş merkezinin son katında çıkan yangında binada hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mesken Sokak'ta bulunan 3 katlı iş merkezinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Atık malzemelerin bulunduğu katta çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının nedeni araştırılıyor.

Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: İş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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