Kayseri'de iş insanını öldüren "kiralık katille" azmettirici 4 sanığın yargılanmasına başlandı
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Kayseri'de iş insanını öldüren "kiralık katille" azmettirici 4 sanığın yargılanmasına başlandı

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:50
Kayseri'de iş insanını öldüren

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile cinayete azmettiren 4 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanını ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile cinayete azmettiren 4 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar M.P, E.K, S.O.M. D.K. ve E.Y. ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Savcılıktaki ifadesinde cinayeti 3 milyon avro karşılığında işlediğini itiraf eden E.Y. savunmasında, psikolojik sorunlarından dolayı akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, susma hakkını kullandı.

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen S.O.M. ise maktul Orhan Adıbelli ve sanık E.Y'yi tanımadığını savundu. Suçlamayı kabul etmeyen sanık, tahliye ve beraatini istedi.

Diğer 3 sanık da suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklarını tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmiş, Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 milyon avro karşılığı cinayeti işleyen sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de Gaziantep'te yakalamış, Kayseri'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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