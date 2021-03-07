Kayseri'de iş insanın öldürülmesiyle ilgili Gaziantep'te bir zanlı yakalandı
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Kayseri'de iş insanın öldürülmesiyle ilgili Gaziantep'te bir zanlı yakalandı

07.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:52
Kayseri'de iş insanın öldürülmesiyle ilgili Gaziantep'te bir zanlı yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, geçen yıl iş inanın silahla öldürülmesiyle ilgili Gaziantep'te bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, geçen yıl iş inanın silahla öldürülmesiyle ilgili Gaziantep'te bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen sene 4 Ağustos'ta iş yerinin bahçesinde Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan bir zanlının kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Münüfpaşa Mahallesi'nde durdukları bir araçta sahte kimlik kullanan zanlı Vedat K'ye ulaştı.

Gözaltına alınan Vedat K'nin, iş insanı Adıbelli'yi 3 milyon avro karşılığında öldüren ekipte bulunduğu ileri sürüldü.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için polis ekipleri 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye gittikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmiş, Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y. Kayseri'de tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 milyon avro karşılığı cinayeti işleyen sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de Gaziantep'te yakalamış, Kayseri'ye götürülen zanlılar tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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