Kayseri'de iş bırakan maden işçileri yürüdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakan yaklaşık 500 maden işçisi protesto yürüyüşü yaptı.

AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, çalıştıkları madende haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma kararı alan yaklaşık 500 maden işçisinin ilçe merkezine yaptıkları yürüyüşe destek verdi.

Turan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir maden taşeron firmasında çalışan 500'e yakın işçinin haklarını alamadıkları gerekçesi ile işi bırakma kararı aldıklarını öğrendiklerini belirtti.

Burada yeterli ücret ile personel çalıştırmak ve çalışanın verdiği emek, alın teri üzerinden hesap yapılmasına karşı olduklarını vurgulayan Turan, "Madenin Develi'mize istihdam anlamında büyük katkısı olmuştur. Lakin işçi standartlarının da gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Buradan taşeron firmaya söylüyorum, daima hemşehrilerimizin yanında olup işçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya