Kayseri'de iş bırakan maden işçileri ile işveren firma anlaştı
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Kayseri'de iş bırakan maden işçileri ile işveren firma anlaştı

03.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:04
Kayseri'de iş bırakan maden işçileri ile işveren firma anlaştı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakan yaklaşık 400 maden işçisiyle, işverenin anlaştığını bildirdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakan yaklaşık 400 maden işçisiyle, işverenin anlaştığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, firma yöneticileri ile maden işçileri arasında hakemlik görevi yaptı.

Cabbar, 400 maden işçisinin, hak ettikleri ücreti ve sosyal hakları uzun bir süredir alamamalarından başlattıkları eylemin maden işçileriyle firma yöneticileri arasında mutabakat sağlanarak tatlıya bağlandığını belirtti.

Cabbar, "Maden işçisi kardeşlerimizin haklı olarak başlattıkları hak arama mücadelesinde yanlarında olarak büyük oranda kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Develi'nin her sorununu sahiplenmek, özellikle de alın terinin kutsal olduğu bilinci ve duyarlılığıyla kardeşlerimizin bu haklı davalarında yanlarında olarak çözüme katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

İşçi temsilcileri Durmuş Ali Yeşiltepe ve Sabri Sosun'un ise, Cabbar'a gösterdikleri alakadan tüm maden işçileri adına teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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