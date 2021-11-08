Kayseri'de intihar; 2 kişi kendini asarak yaşamına son verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de intihar; 2 kişi kendini asarak yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de intihar; 2 kişi kendini asarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen farklı olaylarda 2 kişi, kendilerini asarak yaşamına son verdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen farklı olaylarda 2 kişi, kendilerini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Gaziviran Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.D. (31) görevli dairesinde kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, C.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İlçeye bağlı Erturuğrul Gazi Mahallesi Pusula Caddesi üzerinde meydana gelen diğer olayda ise, Y.E. (40) inşaat bürosu içerisinde kendini astı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Y.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title