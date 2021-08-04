Kayseri'de intihar
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Kayseri'de intihar

Kayseri'de intihar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen B.A. (32), yakınları tarafından evinin ahırında kendini iple asmış şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede B.A.'nın hayatını kaybettiği belirledi. B.A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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