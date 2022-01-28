Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıklarını öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıklarını öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlenen A.E, M.Y. ve G.G'yi yakaladı.

Jandarma ve polis sorumluluğundaki 6 hırsızlık olayının failleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Ramazan Kaya - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haber

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