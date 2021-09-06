Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
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Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de inşaatı süren müstakil evin ikinci katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Kayseri'de inşaatı süren müstakil evin ikinci katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi Becen Caddesi'nde iki katlı evin inşaatında çalışan S.Ö, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - Haberler
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