Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler
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Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen İşçi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki inşaatın 11. katında çalışan B.Y. (17), dengesini kaybederek aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, B.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından işçinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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