Kayseri'de İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı yapıldı
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Kayseri'de İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı yapıldı

31.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:10
Kayseri'de İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı yapıldı

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantı düzenlendi.

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplantı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinden oluşan heyet ile Kayseri'de turizm tanıtımı kapsamında faaliyetler gerçekleştiren paydaşlarla yapıldı.

Ana hedefi "destinasyon markalaşması" olan toplantı, turizm tanıtımı kapsamında yapılmış ve yapılması planlanan faaliyetler konusunda bilgi almak, sinerji sağlayan bir tanıtım stratejisi üzerinden çalışmaları sürdürmek için gerçekleştirildi.

Toplantıda, paydaşlara iş birliği modelinin geliştirilmesi ve ilin uluslararası ölçekli tanıtılması amacıyla atılacak adımlar hakkında bilgi de verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile sektör temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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