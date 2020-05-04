Kayseri'de ilkbahar
04.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:10
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ilkbaharla doğada renk cümbüşü yaşanıyor.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ilkbaharla doğada renk cümbüşü yaşanıyor.
Bol yağışlı kışı geride bırakan ilçede doğa, havaların ısınmasıyla bahar renklerine büründü.
Çiçek ve ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu ilçede, arıların bal mesaisi başladı.
Öte yandan, Akçatı ve Karatay mahallerinde yaşayan leylekler de havaların ısınmasıyla yuvasına döndü.
Elektrik direğine yuva kuran leylekler, mahalle sakinlerini de sevindirdi.
Kaynak: AA