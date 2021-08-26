Kayseri'de ilk kez üretilen karabuğday hasat edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de ilk kez üretilen karabuğday hasat edildi

Kayseri'de ilk kez üretilen karabuğday hasat edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Karabuğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Karabuğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Kopçu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İl Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, 2020'de tüm dünyada yaşanan salgının insanlar için tarımın aslında ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu hatırlattığını söyledi.

Hızla değişen dünyada insanların refah seviyesi arttıkça tüketimin de arttığını, buna paralel olarak doğal ve organik ürünlere yönelişin de artmaya başladığını kaydeden Şahin, buna bağlı olarak karabuğday tüketiminin de artış gösterdiğini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmekte olan ve çölyak hastalarının aradığı en önemli ürünlerden olan glütensiz un için karabuğday üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizde Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmüş olduğu projede, Çubuklu ve Kopçu mahallelerinde toplamda 20 dekar alanda ilk kez üretimi gerçekleştirilmiştir. 10-19 Mayıs tarihlerinde ekim yapılmış olup, 90 günde vejatatif gelişimini tamamlamıştır. Bakanlık olarak karabuğday ekimini destekleyerek, hem işlenmeyen tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı hem de çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Arda Güler Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayseri'de ilk kez üretilen karabuğday hasat edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:54:56. #1.14#

title