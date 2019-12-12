Kayseri'de ilk defa siyah havuç hasadı yapıldı

12.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:07

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikleri ile ekilen siyah havucun ilk hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri siyah havucu alternatif olarak değerlendirmeli" dedi.



Yeşilhisar ilçesine bağlı Hacılı Mezarlığı mahallesinde, Çiftçi Musa Küçükşahin' in tarlasında yetiştirdiği siyah havucun hasadına Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve İlçe Müdürü Salih Bektaş katıldı.



İl Müdürü Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, "Kayseri'de ve Yeşilhisar İlçesinde ilk defa üretimi yapılan siyah havuç, çiftçimiz tarafından sözleşmeli olarak 115 dekar alana ekilmiş olup, yaklaşık 400 ton ürün hasadı beklenmektedir" dedi.



Şahin, "Siyah havuç konsantresi, kırmızı renklendirici grubunda en kaliteli ürün olmasıyla dikkat çekmektedir. Gelişmiş ülkeler, sentetik gıda renklendiricilerini tüketici sağlığına olumsuz etkileri gerekçesi ile yasakladı, bunun yerine siyah havuç ve kırmızı pancar konsantresi kullanılıyor. Turşu ve meyve suyu yapımında da kullanılan siyah havuç etkili bir antioksidan işlevi görmektedir. Ayrıca önemli bir iltihap kurutucu ve ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır. İhracat potansiyeli ciddi oranda artış gösteren, Kayseri iklim şartlarına uygun bir ürün olan Siyah Havucu, bölgemiz çiftçisi alternatif ürün olarak değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.



Çiftçi Musa Küçükşahin ise siyah havucun veriminden memnun olduklarını söyledi. İşçilik maliyetlerinin düşük olmasının karlılığı artırdığını kaydeden Küçükşahin, ilçedeki diğer üreticilere de tavsiye ettiğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA