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İletim hattından kablo çalma anı kamerada

AA - Haberler | Güncel

Kayseri'de hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde iletim hattı kablosu çalan K.S, S.G, S.K. ve B.T'yi demir kesme makası, 200 metre kablo ve halatla suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, daha önce de 12 farklı hattan 2 bin metre kablo ile inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlendi.

İletim hatlarından kablo keserek kurumu 1 milyon 100 lira zarara uğrattıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İletim hattından kablo çalma anı kamerada

İletim hattından kablo çalma anı kamerada

İletim hattından kablo çalma anı kamerada

İletim hattından kablo çalma anı kamerada

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Kayseri'de hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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