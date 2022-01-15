İletim hattından kablo çalma anı kamerada

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erenköy Mahallesi'nde iletim hattı kablosu çalan K.S, S.G, S.K. ve B.T'yi demir kesme makası, 200 metre kablo ve halatla suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, daha önce de 12 farklı hattan 2 bin metre kablo ile inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlendi.

İletim hatlarından kablo keserek kurumu 1 milyon 100 lira zarara uğrattıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.