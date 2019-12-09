Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

09.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:16
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı

'nin ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir Genç (38), pencereden beton zemine düştü.

Genç'i yaralı halde gören komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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