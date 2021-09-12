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İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de ikinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Kayseri'de ikinci kattan düşerek ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Ş.A.A, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta 2. katta bulunan evinin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ş.A.A, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan düşen kadın ağır yaralandı
AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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