İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son ankette büyük sürpriz! Seçim barajını sadece üç parti geçebiliyor

Bir normalleşme genelgesi daha! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri değişti

Kayseri'de aynı yönde seyreden iki tramvay aracının çarpışması sonucunda yaralanan 1 vatman ile 1 yolcu tedavi altına alındı.

Kayseri'de aynı yönde seyreden iki tramvay aracının çarpışması sonucunda yaralanan 1 vatman ile 1 yolcu tedavi altına alındı.

İldem-Organize Sanayi seferini yapan ve aynı istikamette seyreden 3854-B ile 2846-A numaralı tramvaylar, henüz belirlenemeyen nedenle İldem-1 durağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 vatman ile tramvayda bulunan 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin