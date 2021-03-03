İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

03.03.2021 01:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:29

Kayseri'de aynı yönde seyreden iki tramvay aracının çarpışması sonucunda yaralanan 1 vatman ile 1 yolcu tedavi altına alındı.

Kayseri'de aynı yönde seyreden iki tramvay aracının çarpışması sonucunda yaralanan 1 vatman ile 1 yolcu tedavi altına alındı.

İldem-Organize Sanayi seferini yapan ve aynı istikamette seyreden 3854-B ile 2846-A numaralı tramvaylar, henüz belirlenemeyen nedenle İldem-1 durağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 vatman ile tramvayda bulunan 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İki tramvay aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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