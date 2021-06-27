Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Yenimahalle 16'ncı Cadde'de meydana geldi. Osman Ç. yönetimindeki 38 ZS 700 plakalı otomobil, Mustafa Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile yolcular G.Ç., A.Ç., O.Ç., İ.Ç., G.S.K ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kayseri
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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