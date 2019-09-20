Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

20.09.2019 00:20

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Cemil Çat yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 50. kilometresindeki Sarıoğlan Kavşağı'nda, Erdinç Cırık'ın kullandığı 38 HS 058 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Çat ve Cırık ile iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA