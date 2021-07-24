Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 CFY 244 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun 55. kilometresinde O.V'nin kullandığı 34 KMK 55 plakalı otomobille çapıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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