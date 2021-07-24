Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 CFY 244 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun 55. kilometresinde O.V'nin kullandığı 34 KMK 55 plakalı otomobille çapıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün