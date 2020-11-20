İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.

Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya