İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
20.11.2020 00:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 01:29
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya