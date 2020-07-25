Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarında meydana geldi. Uğurcan Altuntaş yönetimindeki 50 AK 145 plakalı otomobil, Osman Temel'in kullandığı 38 BD 514 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayhan T. ve Adem D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA