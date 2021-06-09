Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 38 KH 214 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte, Ö.A'nın kullandığı 38 YZ 160 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ö.A'nın aracı, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 sürücü ile Ö.A'nın babası N.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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