Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
07.06.2020 00:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:12

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serdar B. (34) yönetimindeki 33 KD 477 plakalı otomobil ile Osman T'nin (38) kullandığı 38 YK 467 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ile Bülent T, itfaiye ekiplerince çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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