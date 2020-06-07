Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
07.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:33


Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Sivas yolu Yavuz Selim Mahallesi kavşağında meydana geldi. Serdar B. (34) yönetimindeki 33 KD 477 plakalı otomobil, Osman T.'nin (38) kullandığı 38 YK 467 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobillerdeki Serdar B., Osman T. ve kardeşi Bülent T. otomobillerde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi itfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan 3 yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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