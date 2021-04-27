Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

A.T. idaresindeki 38 KN 396 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 38 GY 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan A.K. ile yaralanan diğer sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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