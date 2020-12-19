Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:50
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 JA 616 ve 38 LU 096 plakalı otomobiller Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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