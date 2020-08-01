Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKayseri- Kahramanmaraş yolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

01.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:41

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kayseri- Kahramanmaraş yolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kayseri-Kahramanmaraş yolunun 58'inci kilometresi Dadaloğlu kavşağında meydana geldi. Ömer Baran'ın kullandığı 38 FA 041 plakalı otomobil, Kahramanmaraş yönüne giderken tali yoldan çıkan Murat Avşar yönetimindeki 51 KL 042 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de devrildi. Kazada sürücülerden Murat Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Ömer Baran ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Durdu Baran, Neslihan Baran, Üveyda Baran, Fatma Baran, Selman Avşar, Murat Avşar, Billur Bilgen ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Murat Avşar, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaynak: DHA

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