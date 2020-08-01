Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
01.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:46
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Avşar idaresindeki 51 KL 042 plakalı otomobil, Pınarbaşı ilçesi Pazarören mevkisinde, Ömer Baran yönetimindeki 38 FA 041 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA