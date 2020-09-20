Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
20.09.2020 03:00 | Son Güncelleme: 20.09.2020 03:04

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu  1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Nevzat Pehlivan yönetimindeki 38 HP 722 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, sürücü Nevzat Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Hayatını kaybeden Nevzat Pehlivan'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Pehlivan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Yasin DALKILIÇ
Yasin DALKILIÇ
DHA Editörü
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