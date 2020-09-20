Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
20.09.2020 01:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:32

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda Nevzat Pehlivan'ın kullandığı 38 HP 722 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yeri polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sercan Küçükşahin
Sercan Küçükşahin
AA Editörü
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