İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 38 ADK 225 plakalı otomobil ile A.T.T'nin kontrolündeki 06 AUL 86 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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