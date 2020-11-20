Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor

20.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:42
Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Anafartalar-YHT Tramvay Hattı'nın temelleri yarın atılacak.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Anafartalar-YHT Tramvay Hattı'nın temelleri yarın atılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temel atma töreni, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek projeyle, binanın mevcut dış ve iç hat terminal binaları birleştirilip restore edilerek, daha büyük ve modern bir dış hatlar terminal binasına dönüştürülecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.

Tramvaylar en az yüzde 60 oranında yerli ve milli olacak

Uzunluğu 6,83 kilometre olan Anafartalar-YHT Tramvay Hattı'ndaki projeyle de hat boyunca 14 istasyon inşa edilecek ve 14 kilometre ray döşenecek.

Tramvaylar en az yüzde 60 oranında yerli ve milli olacak ve hattın tamamlanmasıyla günlük 50 bin yolcuya hizmet verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

İlgili Haberler

KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti
KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi işlemlerini E-devlet ortamına aktarıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Yaptığımız işlerde verilemeyecek hiçbir hesabımız yok'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yaptığımız işlerde verilemeyecek hiçbir hesabımız yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Meral Akşener Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Cem Yılmaz Deniz Seki Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Milli Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de iki önemli ulaştırma projesi hayata geçiriliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:00:55. #1.15#
title