Kayseri'de iki öğretmen vefat etti
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Kayseri'de iki öğretmen vefat etti

Kayseri'de iki öğretmen vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de iki öğretmenin vefat etmesi Milli Eğitim camiasını yasa boğdu.

Kayseri'de iki öğretmenin vefat etmesi Milli Eğitim camiasını yasa boğdu.

Kayseri'de Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Adnan Akmeşe ve 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu Arapça öğretmeni Hatice Selcen Yıldız vefat etti.

İki öğretmenin vefatı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu taziye mesajı yayımladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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