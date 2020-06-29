Kayseri'de iki kişiyi bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı Kayseri'de tartıştığı kadını ve kendisini engellemeye çalışan kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de tartıştığı kadını ve kendisini engellemeye çalışan kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde A.E. ile Güner A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. A.E. tartıştığı kadını ve kendisini engellemek isteyen Mustafa A'yı (40) bıçakla yaraladı. Güner A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa A. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA