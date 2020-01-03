Kayseri'de iki kişi, muayene için gittikleri hastanede birbirini bıçakladı
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Kayseri'de iki kişi, muayene için gittikleri hastanede birbirini bıçakladı

Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki kişi, muayene olmak için gittikleri hastanede bıçakla birbirini yaraladı.

03.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:24
Kayseri'de iki kişi, muayene için gittikleri hastanede birbirini bıçakladı

'de aralarında husumet bulunan iki kişi, muayene olmak için gittikleri hastanede bıçakla birbirini yaraladı.

Aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ile K.S. (17) muayene olmak için gittikleri Kayseri poliklinikler bölümünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K. ile K.S. karşılıklı birbirini bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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