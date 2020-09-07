Kayseri'de iki kişi ava gittikleri arkadaşı tarafından tüfekle yaralandı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ava gittikleri kişi tarafından tüfekle yanlışlıkla vuruldukları iddia edilen muhtar ve arkadaşı yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ava gittikleri kişi tarafından tüfekle yanlışlıkla vuruldukları iddia edilen muhtar ve arkadaşı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Mahallesi yakınlarında ava çıkan muhtar Salim D. ve Kenan C. arkadaşları A.T'nin tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Pınarbaşı Devlet Hastanesine gitti. Jandarma olayla ilgili A.T'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA