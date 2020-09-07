Kayseri'de iki kişi ava gittikleri arkadaşı tarafından tüfekle yaralandı
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Kayseri'de iki kişi ava gittikleri arkadaşı tarafından tüfekle yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ava gittikleri kişi tarafından tüfekle yanlışlıkla vuruldukları iddia edilen muhtar ve arkadaşı yaralandı.

Kayseri'de iki kişi ava gittikleri arkadaşı tarafından tüfekle yaralandı
07.09.2020 00:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:10

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ava gittikleri kişi tarafından tüfekle yanlışlıkla vuruldukları iddia edilen muhtar ve arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Mahallesi yakınlarında ava çıkan muhtar Salim D. ve Kenan C. arkadaşları A.T'nin tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla Pınarbaşı Devlet Hastanesine gitti.

Jandarma olayla ilgili A.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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