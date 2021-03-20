Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

20.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:06

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.M. üzerinde bulunan bıçakla A.T. ve M.H. isimli şahısları yaraladı. Meydana gelen kavgada A.T. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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