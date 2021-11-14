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Kayseri'de iki firari hükümlü yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de iki firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt ve Kiçikoy mahallelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yağma suçundan 10 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile kasten yaralama, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 15 yıl 10 ay hapse mahkum V.D'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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