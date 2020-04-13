Kayseri'de iki bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı Kayseri'de iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kayseri'de iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Talas ilçesinde 14 katlı bir apartmanın görevlisi ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Merkez Melikgazi ilçesinde de 8 katlı apartmanda iki kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle burada da 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine binaların çeveresinde polis önlem aldı, belediye ekipleri de bina içi ve dışı ile bu bölgelerdeki sokakları dezenfekte etti.

Her iki apartmanın sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA