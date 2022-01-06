Kayseri'de ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.D. (33), S.B. (32) ve S.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Dün, Uğurevler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, zanlıları yakalamıştı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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