Kayseri'de ihracat arttı

31.10.2019 16:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Kayseri'de ihracat eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüde 7,8 artarak 189 milyon 152 bin dolar oldu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri'nin ihracatı eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 189 milyon 152 bin dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 97 milyon 623 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylülde ihracat ağustos ayına göre ise yüzde 16,3 artarken, ithalat yüzde 8,4 azaldı.

Sivas'ta da ihracat eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüde 2,7 artarak 8 milyon 775 bin dolar, ithalat yüzde 16 azalarak 4 milyon 86 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise ihracat yüde 44 arttı, ithalat yüzde 20,3 azaldı.

Yozgat'ta ise ihracat 2019 Eylül ayında, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 70,1 artarak 1 milyon 271 bin dolar, ithalat yüzde 17,3 azalarak 1 milyon 691 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA