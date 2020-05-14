Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı
Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldıKAYSERİ Kayseri'de 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'te okundu.
14.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:59
Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı
KAYSERİ Kayseri'de 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'te okundu.
Kayseri'de Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'de okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: İHA