Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı
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Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı

Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldıKAYSERİ Kayseri'de 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'te okundu.

Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı
14.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:59

Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı

KAYSERİ Kayseri'de 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'te okundu.

Kayseri'de Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19: 49'da okunması gereken akşam ezanı 19: 53'de okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kayseri'de iftar 4 dakika geç açıldı

Kaynak: İHA

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