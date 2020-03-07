Kayseri'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
Kayseri'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için bazı sendikalar tarafından mevlit okutuldu.
Kayseri'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için bazı sendikalar tarafından mevlit okutuldu.
Hacı Ahmet Özkan Camisinde öğle namazından önce düzenlenen programa Toç-Bir-Sen, Diyanet-Sen 1 Nolu Şube, Bem-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen 2 Nolu ?ube ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehitlere dua edildi, Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, öğle namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.
Kaynak: AA