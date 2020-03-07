Kayseri'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

07.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:32

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için bazı sendikalar tarafından mevlit okutuldu.

Hacı Ahmet Özkan Camisinde öğle namazından önce düzenlenen programa Toç-Bir-Sen, Diyanet-Sen 1 Nolu Şube, Bem-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen 2 Nolu ?ube ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlere dua edildi, Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, öğle namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA