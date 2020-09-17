Kayseri'de içeriğinde "bor" olan takviye edici gıda üretiliyor Kayseri'de bir firma tarafından üretilen ve içeriğinde bor bulunan takviye edici gıda ürünü tanıtıldı.

Kayseri'de bir firma tarafından üretilen ve içeriğinde bor bulunan takviye edici gıda ürünü tanıtıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıda konuşan firma sahibi İrfan Tekin, vücudu doğal beslemek için ürünü piyasaya çıkarttıklarını söyledi.

Bilimsel çalışmaları yaklaşık 13 sene sürdürdüklerini belirten Tekin, vücudun bora ihtiyacı olduğunu ve bunun tüketilmesi için takviye edici gıdanın ortaya çıktığını ifade etti.

Tekin, ürünün vücudun ihtiyacı olan iç enerjiyi yükselterek mikroorganizmalara karşı mücadeleyi artırdığını da aktardı.

Tamamen yerli ve doğal olan takviye edici gıdanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine değinen Tekin, "İlaçların vücutta bıraktığı ağır hasarların kurtulmasında ürünümüz faydalı. Hasta olmayan biri günde üç bardak içilebilir." dedi.

"Ürünü kullandıktan sonra vücut direncim arttı"

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Rukiye Uslu da 2017 yılında kendisinin bir hastalıktan dolayı kemoterapi gördüğünü ve o dönemde vücut direncinin çok düştüğünü aktardı.

Kolunda ödem olması nedeniyle işinin aksadığını dile getiren Uslu, "6 ay önce bu ürünle tanıştım. Halsiz, bitkin, kemik ağrılarım oluyordu, yürüyüşlerim bile aksıyordu. Ürünü kullandıktan sonra vücut direncim arttı. Ağzımda aftlar çıkıyordu, onlar yok oldu." ifadelerini kullandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı sardığını Türkiye'de 367 gazetecinin virüsten hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Bor, Türkiye'nin önemli yer altı zenginliklerinden biri." diyen Altınkaya, bu zenginliğin çok fazla değerlendirilemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA