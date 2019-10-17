Kayseri'de İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsası kurulacak

17.10.2019 14:38

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsası ve pazar yerinin kentte kurulacağını bildirdi.

Bağlamış, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Karpuzatan bölgesindeki canlı hayvan borsasının hem fiziki olarak hem de kapasite olarak kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Kayseri'nin Türkiye'nin önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden olduğuna işaret eden Bağlamış, kentte yeterli ve ulusal anlamda hayvan pazarı olmamasının üreticiler açısından çeşitli sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Bu nedenle "Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri Projesi"ni hazırladıklarını dile getiren Bağlamış, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde Kayseri, tedarikten üretime kadar tüm süreçlerin bütünleştirildiği bir hayvancılık merkezi olacaktır. Besilik hayvan üretimi, üretilen hayvanın pazarlanması, mezbahacılık faaliyetleri ve daha sonrasında kavurma, pastırma, sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks sayesinde hayvancılık merkezi konumuna geleceğiz. Bu projeyle kayıt dışılığın da önüne geçeceğiz. Yine en önemli avantajlarından biri fiyat dengesi. Pazar olmadığı için fiyat dengesi yakalanamıyordu. Borsamızın pazarıyla birlikte üreticilerimizin önünü görebileceği dengeli bir sisteme geçilecek. Diğer bir avantajı ise üretimin artırılması. Üreticimizin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği nedeniyle üretim artacak ve Kayseri besilik hayvan üretiminde de ön sıralara çıkacaktır."

Bağlamış, canlı hayvan borsasının Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde kurulacağını ve yaklaşık 6-7 milyon liraya mal olacağını kaydetti.

Borsanın 7 bin 688 metrekare alan üzerine kurulacağı bilgisini veren Bağlamış, "Borsa ve pazar yeri bin 500 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan kapasiteli olacak. Projeyi gelecek yıl haziran ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Kompleksin içinde misafirhane, hayvan dinlendirme yerleri, yem deposu, hayvan satış yerleri, idari bina, sosyal donatılar ve 80 kişilik mezat salonu bulunacak. İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsasının ön projelendirme safhası tamamlandı. Projenin gelecek yıl haziran ayına kadar bitirilmesi planlanıyor." dedi.

Kaynak: AA